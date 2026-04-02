ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਗਾਹਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MP ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਗਾਹਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MP ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Published : April 2, 2026 at 1:56 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ) : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਗਾਹਕ’ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
'ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ'
ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ,ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
'ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਡਰ'
ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ, ਗਹਿਣੇ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।