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ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕੈਮਰੇ ’ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ, ਸੁਣੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ...

ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Nabha robbed fruit vendor
ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 20, 2026 at 9:24 PM IST

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ਪਟਿਆਲਾ: ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਤੋਂ ਲੁੱਟਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।

ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV BHARAT)

ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਨਾਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਹਾਥੀ ਖਾਨਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

"ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਚੱਕ ਲਏ। ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੇਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।"-ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"

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ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NABHA ROBBED FRUIT VENDOR
NABHA ROBBED FRUIT VENDOR

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