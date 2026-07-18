ETV Bharat / state

ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪਹਾੜ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਅਰ ਦਾ ਜਵਾਬ?

ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਬਦਬੂਦਾਰ ਮਾਹੌਲ, ਲੰਘਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

Moga strike of sanitation workers
ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪਹਾੜ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 18, 2026 at 3:41 PM IST

|

Updated : July 18, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪਹਾੜ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਅਰ ਦਾ ਜਵਾਬ? (ETV Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵਧਿਆ

ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ"

ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੇੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਆਉਣੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Moga strike of sanitation workers
ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ/ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ (ETV Bharat)

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

Moga strike of sanitation workers
ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ (ETV Bharat)

"ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ"

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਚੋਬੜ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਕੀ ਹਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?

  • ਕੰਨਟ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
  • ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
  • ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

"ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" -ਸੋਮਨਾਥ ਚੋਬੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ

Moga strike of sanitation workers
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ (ETV Bharat)

ਫਿਲਹਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Moga strike of sanitation workers
ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਿਨੈ ਪਾਲ ਕੌਰ (ETV Bharat)

ਕੀ ਬੋਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਿਨੈ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।"

Last Updated : July 18, 2026 at 3:46 PM IST

TAGGED:

MOGA NAGAR NIGAM NEWS
MOGA SANITATION WORKERS STRIKE
GARBAGE DUMP IN MOGA
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
MOGA LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.