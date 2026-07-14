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ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਬਣਿਆ 'ਲੱਖਪਤੀ': ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦੀ, ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ

ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਟਿਕਟ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚੀ। ਫਿਰ ਚਮਕ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ।

Farmer charanjit singh win lottery
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦੀ, ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 14, 2026 at 2:43 PM IST

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ਮੋਗਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਥੁਰਾਪੁਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕ ਉੱਠੀ। ਕਿਸਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦੀ, ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ (ETV Bharat)

ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ।"

Farmer charanjit singh win lottery
ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਬਣਿਆ 'ਲੱਖਪਤੀ' (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਿਸਮਤ

ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗੋਲੀ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਟਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ।- ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲੀ, ਸੰਚਾਲਕ, ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਟਿਕਟ, ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਵੇਚੀ

ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਟਿਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਭਨੋਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਵਮ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਟਿਕਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।"

Farmer charanjit singh win lottery
ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਬਣਿਆ 'ਲੱਖਪਤੀ' (ETV Bharat)

ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ

ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ, ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

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