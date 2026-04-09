"ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ", ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਘੇਰੀ 'ਆਪ'

ਟਰੇਡ ਡੀਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

Congress leader Sukhpal Singh Khaira
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਘੇਰੀ 'ਆਪ' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 10:14 AM IST

ਮੋਗਾ : ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨਹੀਂ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।- ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ,ਕਾਂਗਰਸ

"ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।"

ਖੜਗੇ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਿਕਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ? ਇਹ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ, 'ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

- ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ,ਕਾਂਗਰਸ

“ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ” ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ

ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ” ਅਤੇ “ਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

