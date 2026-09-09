ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Published : September 9, 2026 at 5:17 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 12 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਡੀਐਸਪੀ
500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 90 ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 17 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।"
"ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ।"