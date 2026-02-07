ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ
ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ। 4 ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ।
Published : February 7, 2026 at 2:03 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਦੂਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ
ਮਾਨਸਾ ਸਰਸਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ?
ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਬੇਹਦ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਮੈਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ 4 ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।- ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਫ਼ਰਾਰ
ਥਾਣਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਗਣੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"