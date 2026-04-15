ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਸਮ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਿੱਤੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਸਮ ਰਾਣੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਰੀਦੀ ਟਿਕਟ, ਜਿੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ।
Published : April 15, 2026 at 11:53 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਹਿਰ ਦੇੇ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਸਮ ਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਸਮ ਵੱਲੋਂ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਬੀ-5073 ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਾਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਭਨੋਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਸ ਵਲੋਂ ਜੇਤੂ ਔਰਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਈ ਲਾਟਰੀ, ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ
ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਕੁਸਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਟਰੀ 1000 ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਸਮ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀ ਅਜੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਸਮ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ ਸੈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। - ਕੁਸਮ ਰਾਣੀ, ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ
"ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਸਮ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਬੇਹਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭੱਵਿਖ ਥੋੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਭਨੋਟ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਨੋਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮ ਭਨੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਕੁਸਮ ਰਾਣੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਕੁਸਮ ਦਾ ਪਤੀ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ 205073 ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲਾਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲਾਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਸਮ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।