ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ।
Published : November 18, 2026 at 4:19 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 219 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਮਲੇ 350 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਡਿਊਟੀ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਟ ਸਪੋਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਜਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਠਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਠ - ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,. ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ।