ETV Bharat / state

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ...

DOG BITE STATISTICS IN PUNJAB
ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 17, 2025 at 9:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 37 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 713 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਗ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਕੁੱਤਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨੋਚ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਉੱਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"

Dog bite statistics in Punjab
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ (Etv Bharat)

"ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਖੋ ਦੇਣਾ ਸੀ" -ਸ਼ਾਰਦਾ, ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

DOG BITE STATISTICS IN PUNJAB
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat)

"ਜਿਹੜੇ ਐਨਜੀਓ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰਦੇ-ਡਰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ"- ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਇੱਥੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ 20-20 ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

DOG BITE STATISTICS IN PUNJAB
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (Etv Bharat)

'1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਨਸਬੰਦੀ'

ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਡਾਗ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੋਗ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਗ ਬਾਈਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Dog bite statistics in Punjab
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ (Etv Bharat)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 909 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 521 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 713 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 664 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ 519, ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ 680 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ 912 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2164 ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

TAGGED:

DOG BITE CASES IN PUNJAB
DOG BITE CASES IN INDIA
DOG RAMPAGE IN LUDHIANA
ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
DOG BITE STATISTICS IN PUNJAB

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.