ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਣੇ 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਜੋਧਾ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ। 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਣੇ 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸੰਬਧਤ।

ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ... (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 1, 2026 at 9:50 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਿੰਡ ਜੋਧਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)

ਕੀ ਬੋਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ?

ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੋਟਾਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰ ਤੱਕ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੇਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।"

ਜੋਧਾ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਪਡੇਟ (ETV Bharat)

ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸੱਮਗਰੀ

ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋਧਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ/ਪੋਟਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੱਮਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਦਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਚਿਸ/ਪੋਟਾਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 2 ਹੋਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੁੜੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮਾਚਿਸ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।"

ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ (ETV Bharat)

ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋਧਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੋਧਾ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਪਡੇਟ (ETV Bharat)

ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੋਟਾਸ਼/ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੋ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜਿਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 16 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ। "

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 345 ਤੇ 108 ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

