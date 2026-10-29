ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠਾਹ-ਠਾਹ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀ।
Published : October 29, 2026 at 7:56 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰੇਤ ਵਪਾਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ।
'ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਨਿਕਲ਼ੀ ਗੋਲੀ'
ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਹੀ ਗੋਲ਼ੀ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿਆ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
"ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੋਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ,ਏਡੀਸੀਪੀ
'ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ'
ਏਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਐਲਡੇਕੋ ਚੌਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਬੁੱਧਵਾਰ-ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਲਡੀਕੋ ਚੌਕੀ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।
ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਦੋ ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਆਈ20 ਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"