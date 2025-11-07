ETV Bharat / state

'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ', ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PUNJAB HEALTH FACILITIES
'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ' (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 7, 2025 at 7:18 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣੇ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ (ETV BHARAT)

'ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ'

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਖੁੱਦ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।'

ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।-ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

'ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ'

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ,'ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਓ ਪੀ ਡੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।'

'ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
HEALTH MINISTER BALBIR SINGH
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
