ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ATM ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪਿੰਨ (PIN) ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 9, 2026 at 2:11 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ATM ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪਿੰਨ (PIN) ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਣਗੌਲੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ATM ਕੈਬਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ।
2 ਠੱਗ ਫਰਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਬਸੰਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਸ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਏਟੀਐਮ ਨਿਕਲੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪਿੰਨ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਏਟੀਐਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਏਟੀਐਮ ਲੈਕੇ ਉਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
"ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਏਟੀਐਮ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ "
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਏਟੀਐਮ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੋ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।"
1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਠੱਗੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ।"
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।