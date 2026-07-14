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ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਕਈ ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ

ਪੀੜਤ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।'

Acid attack on food vendors in ludhiana
ਖਾਣਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 14, 2026 at 1:39 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਧੂਰੀ ਲਾਈਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਖ਼ਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਨ ਰੇਹੜੀ ਮਾਲਕ ਸਣੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

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ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ।

ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ'।


ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਏਐਸਆਈ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ।'

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LUDHIANA POLICE
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