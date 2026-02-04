ETV Bharat / state

ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਨਵਜੰਮਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਵਜਨਮੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ...

DEAD CHILD LEFT IN HOSPITAL
ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਨਵਜੰਮਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 4, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਨਵਜੰਮਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸਸਕਾਰ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਜਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

'ਮਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡਬਾਡੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ'

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਜੋ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ"।

ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

TAGGED:

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਾ
FATHER LEAVES DEAD CHILD HOSPITAL
CHILD DIES IN LUDHIANA HOSPITAL
ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖਬਰ
DEAD CHILD LEFT IN HOSPITAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.