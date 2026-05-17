42 ਸਾਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ, ਜਾਣੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : May 17, 2026 at 9:00 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਸਮਰਾਲਾ: ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 42 ਸਾਲਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 2 ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ।
ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਅਮਿਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਮਿਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੀਲੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਦੀ ਐਕਟੀਵਾ ਖੜੀ ਮਿਲੀ। ਭਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਥੇ ਖੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਿਤ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਜੋ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਦਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: