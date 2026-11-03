23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
Published : November 3, 2026 at 3:42 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਥਾਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਈਨਾ ਧੀਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਥਾਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਵਾਯਾਂਸ਼ੂ ਬੱਗਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
"ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।" -ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
'ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਮ'
ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮਸੀ ਚੌਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
'ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਬੱਗਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਰਾਈਨਾ ਧੀਰ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਰਾਈਨਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਸੀ।'
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਲ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।" -ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਬੱਗਾ,ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ
'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ'
ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਸਐਚਓ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'।