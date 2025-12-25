ETV Bharat / state

ਮਤਰੇਏ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ: ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ...

STEPFATHER MURDERS DAUGHTER
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਤਰੇਏ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 25, 2025 at 6:09 PM IST

|

Updated : December 25, 2025 at 6:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਤਰੇਏ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ (Etv Bharat)

ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 16 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੋਨੂੰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ 16 ਸਾਲਾ ਧੀ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਨੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਦੇਖੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ

ਐਸਪੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਨੀਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੀਤਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੂ ਦਾ ਮਤਰੇਈ ਬੇਟੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ

ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਅਨੀਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ ਸੀ ਜੋ ਲਗਭਗ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸੋਨੂੰ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਧੀ ਪ੍ਰੀਤੀ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਦੋਂ ਅਨੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਧੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"

Last Updated : December 25, 2025 at 6:45 PM IST

TAGGED:

STEPFATHER KILLS DAUGHTER AMRITSAR
STEPDAUGHTER MURDERED IN AMRITSAR
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਮਤਰੇਏ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰੀ ਧੀ
ਮਤਰੇਏ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ
STEPFATHER MURDERS DAUGHTER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.