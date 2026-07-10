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ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ

ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਇੱਕ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ।

death of Jail inmate
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 10, 2026 at 9:12 AM IST

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ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ (ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ) ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ (ETV Bharat)

ਜੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"

ਇਹ ਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਸਐਮਓ

ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ

ਡੀਐਸਪੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹਲ, ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ, ਵਾਸੀ ਤਲ੍ਹਣ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਈ।"

ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 176 ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

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DEATH OF JAIL INMATE
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ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
JAIL INMATE IN KAPURTHALA

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