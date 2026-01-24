ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਗੂੰਜੇ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ

ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਗੂੰਜੇ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਨ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : January 24, 2026 at 6:30 PM IST
ਰੂਪਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਨੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗੋਬਿੰਦ ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਉਸਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵੈਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸੁਫ਼ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਜੰਮੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ
ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਭਦਰਵਾਹ ਤੋਂ ਖਾਨਾਈ ਟਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਹਨ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।