ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ

ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ।

jalandhar police station
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 22, 2026 at 7:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਲਗਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 65(1) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ (ETV Bharat)

ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਸ ਦੀ 15 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕੁੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਭੂਆ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੜੀ

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਡੀਐਸਪੀ ਫਿਲੌਰ ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਲੱਧੜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਿਲਗਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ।"

TAGGED:

ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ
MINOR GIRL DELIVERY
JALANDHAR MINOR GIRL RAPE CASE
JALANDHAR NEWS
AMRITSAR RAPE CASE NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.