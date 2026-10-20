ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਮੌਤ...
ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਂ-ਧੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੋ
Published : October 20, 2026 at 5:56 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁੜੀ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਈ ਮਾਂ-ਧੀ'
ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਿਆਰ ਕਾਰਣ ਹਮਲਾ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ," ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਹੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਂ-ਧੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੋਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੋਵੇਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਸਨ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।'
ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ।-ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਿਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਲਫਾਸ ਪੀਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।