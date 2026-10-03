ਥਾਣੇ 'ਚ ASI ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਐੱਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : October 3, 2026 at 4:00 PM IST
ਜਗਰਾਓਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕਬਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੋਟਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਕਬਾੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਏਐਸਆਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਚੱਕਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਬਾੜੀਏ,ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਚਕਾਉਂਦਾ ਸੀ।"-ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਐਸਐਚਓ
ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਟਸਾਇਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਸਾਇਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜੀਏ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੋਟਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"