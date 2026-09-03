2 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੀਸੀਟੀਵ 'ਚ ਕੈਦ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ !

2 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੀਸੀਟੀਵ 'ਚ ਕੈਦ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ।
Published : September 3, 2026 at 7:31 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"-ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ?
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"