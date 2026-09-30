ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 18 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬਣੀ 'ਕਾਤਲ', ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ

ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂ੍ੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

Youth murdered in Gurdaspur
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ 19 ਸਾਲਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ (ETV Bharat)

'ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੂਸਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸਦੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"

ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁੜੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਇਸ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।- ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ

'ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ'

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਚੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ ਤਜਿੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।'

ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਿਮਾਂਡ

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

TAGGED:

GURDASPUR MURDER NEWS
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲ
YOUTH MURDER GURDASPUR
GURDASPUR YOUTH MURDER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.