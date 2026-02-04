ETV Bharat / state

ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

FATHER COMMITTED SUICIDE
ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 4, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਮੁਹੱਲਾ ਓਂਕਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਘਰ ਲੈਕੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੀਤਾ ਸੁਸਾਈਡ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ (ETV BHARAT)

'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ' ਗੁਆਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਆਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ,ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।'

FATHER COMMITTED SUICIDE
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV BHARAT)

ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।- ਨੀਰੂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ

FATHER COMMITTED SUICIDE
ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ (ETV BHARAT)

'ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ,ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੇਵਲ ਵਰਮਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਰੌਬਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'

TAGGED:

ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੁਸਾਈਡ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕ੍ਰਾਈਮ
VICTIMS FATHER COMMITTED SUICID
FATHER COMMITTED SUICIDE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.