ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਭੂਆ-ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡਗੁਜਰਾ ਵਿਖੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਭੂਆ-ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਵੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ।
Published : April 18, 2026 at 1:18 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਡਗੁਜਰਾਂ ਵਿੱਖੇ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਖੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੂਆ-ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਤੰਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਕਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਕਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ।"
2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਔਰਤ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ‘ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਭੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਦੀ ਚੱਲਦੇ, ਸੜਕ ‘ਤੇ ਢਲਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਲਟੀ। ਰੇਹੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ 12 ਸਾਲਾ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।"
ਔਰਤ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ, ਪੁੱਤ ਬਚਿਆ
ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਬੱਚੇ (ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 5 ਸਾਲਾ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਔਰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ।