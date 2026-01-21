ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡ

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : January 21, 2026 at 9:05 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਭਾਵੇਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਘਾਤਕ ਡੋਰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁੱਡ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।
'ਖਤਰਨਾਕ ਡੋਰ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਰਹੇ ਪਤੰਗ'
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਨੀ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਸ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਫ ਗਾਰਡ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਓਪਾਅ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਦਿਨ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਈਆਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਮਾਪੇ
ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਨੀ ਜੋੜਾ ਨੇ "ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬਾਇਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਰ
ਬ੍ਰਦਰ ਹੁੱਡ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਗਰੁੱਪ ਪਾਸੋਂ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।"- ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਲਗਵਾਉਣ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 141 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 141 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 0, ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 1, ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 19, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 10, ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 18, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 9, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 9, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 10, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 3, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 8, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 16, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 13, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।