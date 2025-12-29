ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਪਾਪ ਧੋਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਖੌਫਨਾਕ ਕਹਾਣੀ...
Published : December 29, 2025 at 6:19 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਂਦੀ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਨਹਿਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਿਤਿਕਾ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਿਹਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।"
'ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋਇਆ ਲਵ ਅਫੇਅਰ'
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਗੁਰਜੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਸਾਹਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਫੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
'ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਤਿਕਾ'
27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਵਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਤਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਹਿਸਾਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਲ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਤਿਕਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਸਾਹਮਣਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਲ
ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਗੁਰਜੀਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਿਤਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਐਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।