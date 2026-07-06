ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਭੜਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ MP ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰੀ, ਕਰਤੀ ਹੜਤਾਲ, 17 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਭੜਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ MP ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰੀ, ਕਰਤੀ ਹੜਤਾਲ, 17 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 6, 2026 at 5:32 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10-12 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। 9 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਦਰ ਧੌਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 16% ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਰੋਕੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 12-13 ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"-ਸ਼ਿੰਦਰ ਧੌਲਾ, ਆਗੂ, ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਮਾਨਸੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਆਫ਼ਿਸ, ਐਸਡੀਓ ਆਫ਼ਿਸ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 9 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ 'ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੀ ਬੋਲੇ ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕੱਢਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
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