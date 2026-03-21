ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 21, 2026 at 2:16 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ'

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

"ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ"

ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

