ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਤੁਰੰਤ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Lawrence Bishnoi documentary
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ (ETV Bharat/Poster)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 21, 2026 at 3:25 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ (ETV Bharat)

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਓਟੀਟੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

-ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ੂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

"ਲਾਰੈਂਸ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ"

ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

Lawrence Bishnoi documentary
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (ETV Bharat)

ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਗੇ।"

