ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ

ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ। ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ।
February 17, 2026
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਤ ਪੋਖਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੇਪੀ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਊਬਰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
"ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੁਦ ਤੁਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧੜਕਣ ਘੱਟ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਸਤਪਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।" - ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜੀਜਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੈਣ, ਜੀਜਾ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।"
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਜਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।