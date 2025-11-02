SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹੱ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇਗੀ ਪਾਰਟੀ
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਾਗੇ। ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਣਗੇ, ਉਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ) ਹੀ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗੌੜਾ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧੜਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ।'
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਆਪ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹ ਗਿੇੲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਜੈਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਾਊਸ “ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ”, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।