ETV Bharat / state

"ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਸੰਕਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ।

By ETV Bharat Punjabi Team
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 3, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ 8800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਬ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ



ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ

ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਭੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।'

ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।-ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ

ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ

ਖੰਨਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ 10,500 ਤੋਂ 11,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ

ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

TAGGED:

INCREASE IN BRICK PRICES
KILN OWNERS MEETING KHANNA
IMPACT BRICK INDUSTRY DUE RATE HIKE
ਪੰਜਾਬ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ
IMPACT BRICK INDUSTRY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.