ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 7, 2026 at 4:51 PM IST

4 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਯਾਨੀ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਦਾਣਾ 23% ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਾਇਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪੈਡਲ ਹੋਣ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਲਪੀਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰੂਟ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੰਮ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਤੇਲ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਾਰ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਅਸੀਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 14 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰੂਡ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਜਿਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਈਰਾਕ, ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।- ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਟਰੇਡ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਇਕੱਲਾ ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੱਗਭਗ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਬਰੀਡ ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਟਾਈਲ, ਪੇਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਇਥੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਅਸਰ ਵਧੇਗਾ।"

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਤਾਂਬਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।"

