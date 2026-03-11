ETV Bharat / state

ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ’ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਸੇਕ, ਸੰਕਟ ’ਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ।

ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 11, 2026 at 7:40 PM IST

ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੀਐਨਜੀ (ਪਾਈਪਡ ਨੇਚਰਲ ਗੈਸ) ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ–ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖੰਨਾ-ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। (ETV Bharat)

SCM ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 6 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ

ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (SCM) ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 6 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"


ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਐਨਜੀ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭੱਠੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਭੱਠੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਜੰਗ ਦਾ ਸੇਕ (ETV Bharat)

"ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਈਂਧਨ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।" - ਵਿਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ


150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ

ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਦਯੋਕ (ETV Bharat)



ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪੱਖ

ਵਿਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ 250 ਐਸਪੀਐਮ (ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ) ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 150 ਐਸਪੀਐਮ ਦਾ ਕੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।



ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟੀਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IMPACT IRAN ISRAEL WAR
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ
MANDI GOBINDGARH INDUSTRY
INDUSTRY CRISIS
IRAN ISRAEL WAR

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

