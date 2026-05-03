ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ...

ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 3, 2026 at 5:00 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਠਿੰਡਾ: ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "30 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੋਇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਅਸਰ

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।"

ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਚ ਪਿਗਲਾਉਣ ਲਈ, ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਰੈਡ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਨਾਜ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬੀਨਸ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਤੁਰੰਤ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਬੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

"ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਰੇਟ"

ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।"

ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਭੱਠੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਰੌਂਠਾ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

