ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਮਾਰ ! ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖਾਸ ਰਾਏ
ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : October 28, 2026 at 5:37 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਸਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਮੱਧ ਤੱਕ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਤੰਬਰ, ਨਵੰਬਰ 2026 ਸਗੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਮਾਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਅਲ ਨੀਨੋ (El Niño) ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ (WMO) ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਅਸਰ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ?
ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (IMD) ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਔਸਤ (Normal LPA) 439.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਜ ਲਗਭਗ 314.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 28% ਤੋਂ 34% ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਥਿਤੀ
- ਜੂਨ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 46% ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ।
- ਜੁਲਾਈ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 26% ਤੋਂ 44% ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ।
- ਅਗਸਤ: ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਆਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਗਭਗ 5% ਜਿਆਦਾ ਪਿਆ।
- ਸਤੰਬਰ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਲਗਭਗ 46% ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।
ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਕਾ ਰਿਹਾ:
- ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 59 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜੋ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ।
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ 'ਚ ਵੀ ਬੱਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ।
- ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਥੇ 35 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਿਆ।
- ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿਆ। ਇਥੇ 25 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਿਆ।
- ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਮੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਥੇ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਿਆ।
- ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਘੱਟ ਮੀਂਹ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਲ ਨੀਨੋ ਸੀ।"
ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ: ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1°C ਤੋਂ 2.5°C ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਣਕ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
- ਫੁਟਾਰਾ (Tillering) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ: ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫੁਟਾਰੇ ਲਈ 12°C ਤੋਂ 15°C ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (ਟਿੱਲਰ) ਘੱਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਟਰਮੀਨਲ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ (Terminal Heat Stress) ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਪਿਚਕਣਾ: ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 30°C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ (Grain Filling Duration) ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿਚਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਟਰਮੀਨਲ ਹੀਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ)।
- ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ: ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਝਾੜ 10-15% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ: ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਡੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1 ਤੋਂ 2 ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੋਕਾ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ।ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਸੂਬਾਈ ਭੂ-ਜਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:
ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
- ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 50.36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹੈ।
- ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬਾ (Net Sown Area): ਲਗਭਗ 41.5 ਤੋਂ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 83%) ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ (5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ): ਲਗਭਗ 33% ਤੋਂ 34%
- ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ (5 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ): ਲਗਭਗ 33%
- ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ (10 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ): ਲਗਭਗ 27%
- ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ (25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ): ਲਗਭਗ 6% ਤੋਂ 7%
ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੋਇਟਿਡ ਬਲਾਕ)
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 115 ਤੋਂ 117 ਬਲਾਕ (ਲਗਭਗ 77-78%) ਅਤਿ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ (Over-Exploited / Dark Zones) ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ 150% ਤੋਂ 200% ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਬਲਾਕ 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ' ਜਾਂ 'ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ' ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਤੋਂ 20 ਬਲਾਕ ਹੀ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ' (Safe) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜਾਂ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ)
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ
- ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (Water Table): ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ) ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ 25 ਤੋਂ 40 ਮੀਟਰ (80 ਤੋਂ 130 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ) ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ: ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ 250 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ: PAU ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਔਸਤਨ 40 ਤੋਂ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
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