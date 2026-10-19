"ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ", ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
Published : October 19, 2026 at 5:37 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ"
ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਇਸਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਰਚੀ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੈਸੀ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕੇ।"
"ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੌਂਰੈਸਿਕ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੱਪਟ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ"
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਅਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ, ਭੂਕੀ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰ ਕਰੇ।
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