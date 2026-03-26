ETV Bharat / state

IIT Ropar Annam.ai deploys AI-based 100 weather stations in Punjab
IIT ਰੋਪੜ ਦੇ Annam.ai ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ AI-ਅਧਾਰਿਤ 100 ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਇਨਾਤ (https://www.annam.ai/)
author img

By PTI

Published : March 26, 2026 at 6:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: IIT ਰੋਪੜ ਦੇ Annam.ai ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਉੱਨਤ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੇਲੇਬਲ ਮੌਸਮ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

AI-ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਹ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਲੋਕਲ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। IIT ਰੋਪੜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"

AI ਖੁਫੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ANNAM.AI ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੇਲੇਬਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ AI ਖੁਫੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੋਲਆਉਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਬਾਰੇ

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ) ਰੋਪੜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੋਚ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬ ਕਰਨਾ, ਹੈਕਾਥੌਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

TAGGED:

ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ
AI ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ
ANNAM AI
IIT ROPAR
AI BASED WEATHER STATIONS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.