ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ AI ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ
IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ANNAM.AI, NIC ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ।
Published : October 13, 2026 at 3:05 PM IST
ਰੋਪੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ANNAM.AI, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ MoU 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਮੇਲ
ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ANNAM.AI ਆਪਣੀ ਏਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਆਈਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਣ।
'ਅੰਨਮ ਚੈਟ ਇੰਜਣ' ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ 'ANNAM Chat Engine' ਯਾਨਿ ACE ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਚਾਲਿਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਡੇਟਾ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਚੈਟ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ-ਸਮਰੱਥ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਚੈਟਬਾਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
"ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ"
ANNAM.AI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰਕ, ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਝਾੜ ਲਈ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।"
"ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਹਾ"
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਨਆਈਸੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਹੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IoT ਸਮਰੱਥ ਮੌਸਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।