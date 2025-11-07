ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ...
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 7, 2025 at 5:27 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
VIDEO | Mohali: Women’s World Cup champions Amanjot Kaur and Harleen Deol arrive at Mohali airport to a grand welcome. Family members, fans, and supporters celebrate their homecoming with dhol, cheers, and tricolour flags as the cricketers return to their hometown after India’s… pic.twitter.com/24seHKQr7W— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ
ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
#WATCH | Chandigarh: Harleen Deol, who played as part of the World Cup-winning Indian Women's team, says, " ...it feels great. i had a great support of my family and it gave me even more freedom to play. follow your passion. dreams do come true. keep working hard."… pic.twitter.com/3Sz71LwI9s— ANI (@ANI) November 7, 2025
'ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ'
ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।"
#WATCH | Chandigarh: Amanjot Kaur, who played as part of the World Cup-winning Indian Women's team, says, " you can see that the entire punjab is here to welcome me. what can be better than this?"— ANI (@ANI) November 7, 2025
on meeting with pm, she says, "he spoke about the catch. surya bhaiya took a catch… pic.twitter.com/ueU0g92Q5Z
ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ-
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੈਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਚ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਚ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਘਰ ਆਏ"। ਅਮਨਜੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
Welcome home, champions! 🇮🇳🏆— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) November 7, 2025
Harleen Deol & Amanjot Kaur, two incredible players from the World Cup winning Indian women’s team--you’ve made every punjabi proud!
Your triumph is an inspiration to aspiring athletes everywhere. pic.twitter.com/yDzNOy8pEV
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬਣ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਅ!🏆— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 7, 2025
ਹਰਮਨ, ਹਰਲੀਨ ਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @HarpalCheemaMLA ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
🔹 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
🔹 ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ… pic.twitter.com/Cx4YIUnxSE
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 299 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 246 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।