ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਬਹਾਨੇ ਰਚੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਪਤੀ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਸੁੱਟੀ ਪਤਨੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਬਹਾਨੇ ਰਚੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਪਤੀ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਸੁੱਟੀ ਪਤਨੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਗੁਰੂਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਪਤਨੀ।
Published : April 10, 2026 at 8:53 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਪਰ ਉਹ ਨਕਾਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਈ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
"ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰਵਾਲਾ"
ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਰ ਏ ਇਲਾਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਨਘੇੜੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ।"
"ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਉਪਰ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ"
ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਖਰੀਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਉਪਰ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਸਰਹਿੰਦ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।"
ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀ ਰਹੀ
ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੁੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸੌਂਢਾ ਪੁਲ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ।
"ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ"
ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"