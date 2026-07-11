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ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਖੂਨੀ ਅੰਤ: ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ !

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Mansa Crime News
ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 11, 2026 at 7:50 PM IST

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ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖੂਨੀ ਅੰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ ਦੋ ਬੱਚੇ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲਾ ਧੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਚਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਹਰੇ ਘਰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਉਧਰ ਚੌਂਕੀ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਰਪੰਚ ਸੰਦੀਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸੱਚਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

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ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਕਤਲ
ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ
ਮਾਨਸਾ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਕਤਲ
ਮਾਨਸਾ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ
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