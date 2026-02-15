ETV Bharat / state

ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਰਾਰ ਹੈ।

HUSBAND COMMITS SUICIDE
ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 15, 2026 at 6:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਕੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਥਾਂ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (ETV BHARAT)

'ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਪਤੀ'

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

"ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੇਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।"- ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ

'ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ'

ਇਸ ਬਾਬਤ ਏਐਸਆਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।


TAGGED:

ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਮੌਤ
HUSBAND COMMITS SUICIDE
FEROZEPUR SUICIDE
FEROZEPUR HUSBAND COMMITS SUICIDE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.