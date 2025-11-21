ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : November 21, 2025 at 5:56 PM IST
ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਪਤਨੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
'ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ'
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਰਨਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,'ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਪਸਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਤੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। - ਕਿਰਨਬੀਰ ਕੌਰ,ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਭੈਣ
'ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਲਈ ਜਾਨ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,' ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
'ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ'
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸੁਹਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।'
'ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ'
ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।'