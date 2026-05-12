ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ… PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਿਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : May 12, 2026 at 2:40 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਿਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ"
ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "PM ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।"
"ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛਿੱਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟੈਂਚ ਵਾਲੇ, ਕਾਰੀਗਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।" -ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ
"ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ"
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਤਣਾਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ।" ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।