ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਖਿਆਲ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : November 7, 2026 at 3:11 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ"
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ।
ਇੰਝ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਲਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਫ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'।
ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ95 ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
ਸਭ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਖੋਏ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਠਆਈਆਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ। ਸਸਤੀ ਮਿਠਆਈਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।